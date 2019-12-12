Japonya'nın Kawasaki kentinde nefret söylemine karşı yasal düzenleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'nın Kawasaki kentinde nefret söylemine karşı yasal düzenleme - Son Dakika

Japonya'nın Kawasaki kentinde nefret söylemine karşı yasal düzenleme

6 saat önce

Japonya'da Kawasaki şehir meclisi, başka ülke ve bölgelerden insanlara yönelik ayrımcı söylem ve davranışları cezalandıran düzenlemeyi kabul etti.

Japonya'nın Kawasaki kentinde nefret söylemine karşı yasal düzenleme, System.String[]

Japonya'da Kawasaki şehir meclisi, başka ülke ve bölgelerden insanlara yönelik ayrımcı söylem ve davranışları cezalandıran düzenlemeyi kabul etti.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, yasal düzenleme, farklı kimlikteki insanlara ayrımcı söylem ve davranışlarda bulunanlara, cürmün tekrarlanması halinde 500 bin yene kadar para cezası verilmesini öngörüyor.

"Geldikleri yere dönsünler" demek suç sayılacak

Yasayla, ırkçı hakaretler dışında azınlık mensuplarının geldikleri ülkeye sınır dışı edilmeleri gerektiğini söylemek, onları insandan farklı bir şeye benzetmek ve onlara fiziksel saldırıda bulunulmasını teşvik etmek "nefret suçu" kapsamına alınıyor.

Düzenleme, şehir yönetimine yasayı ihlal edenlere uyarı ve tekrar edenlere kanuni emir yazısı gönderme, uyarı ve emirleri dikkate almayanlara dava açma, isim ve adreslerini açıklama yetkisi veriyor.

Yasa, ülkede nefret suçlarına ceza yaptırımı getiren ilk düzenleme oldu.

1,5 milyon Koreli yaşıyor

1,5 milyon Koreli göçmenin yaşadığı Kawasaki şehri, Tokyo ve çevresindeki en geniş azınlık toplululuğa ev sahipliği yapıyor.

Japonya'da ulusal meclis 2016 nefret suçlarına ilişkin bir yasa kabul etmişti, ancak yasa suçu önlemek için yeterli yatırım içermediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Japonya, Kyodo, Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü!
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:46 Belediye Başkan Yardımcısını rehin alan şüpheli, karara 'Kına yakın' dedi - Son Dakika
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödül takdim edeceğimiz isimlerin her birini kültürümüz ve irfanımız için... - Son Dakika
20:46 Köprüden rayların üzerine atladı - Son Dakika
20:46 Kapanan futbol kulübünün yöneticisinin dolandırıcılık davası - Son Dakika
20:44 Rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:50:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'nın Kawasaki kentinde nefret söylemine karşı yasal düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]