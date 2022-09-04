Japonya'da kılavuz tekne dalgakırana çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da kılavuz tekne dalgakırana çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

04.09.2022 09:26
Japonya'da kılavuz tekne dalgakırana çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Japonya'nın Kobe şehri açıklarında bir kılavuz teknenin dalgakırana çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Japonya'nın Kobe şehri açıklarında bir kılavuz teknenin dalgakırana çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Japonya'nın Kobe şehrindeki Meriken Parkı açıklarında bulunan bir kılavuz tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle dalgakırana çarptı. Yerel saatle 03: 00 sıralarında gerçekleşen kazada 5 mürettebattan 2'sinin çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiği, 3'ünün ise yaralandığı açıklandı. Burun kısmından ağır hasar gören tekne limana çekildi. Çarpışma sırasında hiçbir personelin denize düşmediği açıklanırken, tüm mürettebatın kazanın şiddeti nedeniyle tekne içinde yaralandığı ve hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, kazanın nedenini belirlemek üzere ayrıntılı inceleme başlattı. - TOKYO

YORUMLAR
500
Japonya'da 146 iktidar milletvekilinin 'Birleşme Kilisesi' ile ilişkisinin bulunduğu ortaya çıktı Japonya'da 146 iktidar milletvekilinin 'Birleşme Kilisesi' ile ilişkisinin bulunduğu ortaya çıktı Japonya'da turistlere rehberli tur zorunluluğu kaldırıldı Japonya'da turistlere rehberli tur zorunluluğu kaldırıldı
Kaynak: İHA

Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da kılavuz tekne dalgakırana çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:12 Yiğit Bulut, zor durumda kalan Avrupalıların Türkiye'ye geleceğini belirterek uyarılarda bulundu: Malınızı ucuza kaptırmayın
08:40 Kadirov'dan Putin'e mesaj: Kovulmadan gitmek istiyorum
08:55 Karaman'da dehşet anları! İki husumetli yaşlı adam sokakta karşılaşınca birbirine bıçak ve silah çekerek kavga etti
08:06 10 yıl sonra İsrail limanlarına demirleyen ilk Türk savaş gemisi İsrail'de en çok konuşulan konu oldu
01:29 Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü
00:59 Kastamonu'na yumurta büyüklüğünde dolu yağdı! Bir ambulansın camları kırılırken evlerde hasar meydana geldi
00:48 HDP'den Semra Güzel'in tutuklanmasına ilk tepki: Asla kabul edilemez
00:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Cristiano Ronaldo' açıklaması: Hiç mi hesap kitap yapan yok
00:45 İmam hatiplilere hakaret ettiği için ev hapsine çarptırılmıştı! Gülşen'in konserine orkestrası ve vokal grubu çıktı
00:38 Giresunspor - Konyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından tribünde olay çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 09:26:39. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'da kılavuz tekne dalgakırana çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement