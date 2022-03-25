Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem

25.03.2022 07:37
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 12.08'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

JMA, depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Eyalet açıklarında 16 Mart gecesi kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

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Meteoroloji, Fukuşima, Japonya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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