Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem

16.03.2022 20:14
Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

JMA'nın her iki eyalette "tsunami" için düşük risk uyarısını sürdürmesine rağmen Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, "tsunami" tehdidi olmadığını açıkladı.

Depremin ardındaki 1,5 saatlik sürede bir metrenin altında tsunami dalgalarının kıyı eyaletlerine ulaştığı bildirildi.

Başbakan Kişida Fumio, Twitter'dan kıyı eyaletleri için verilen tsunami uyarısına dikkati çekerek halka gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Bölge genelinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi, Başbakanlıkta acil durum merkezi kuruldu.

Japan Railways (JR) East firmasının işlettiği Tohoku, Yamagata, Akita, Hokuriku ve Joetsu kapsamlı demir yolu seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

JR firmasına bağlı Tohoku hattında içinde 100 yolcunun bulunduğu yüksek hızlı trenin raydan çıktığı, olayda yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Tokyo'daki Haneda ve Narita havalimanlarının, başkentte de hissedilen şiddetli depremden etkilenmediği bildirildi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirakozu, düzenlediği basın toplantısında, olası artçılara yönelik halka tedbirli olunması çağrısı yaparak, tsunami uyarısının verildiği kıyı ilçelerine yaklaşılmamasını istedi.

Tokyo Electric Power (TEPCO) ile Tohoku Electric Power firmalarının enerji sağladığı 9 eyalette 2,2 milyondan fazla meskende elektrik kesintisi yaşadığını açıklandı.

Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) hasar tespit çalışmaları için İbaraki'deki Hyakuri Üssü'nden uçakları görevlendirdiğini duyurdu.

JMA yetkilisi, düzenlediği basın toplantısında, deprem sonrası bölge geneli yumuşayan toprak sebebiyle bina yıkılmaları ve heyelanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ve benzer büyüklükte bir sarsıntının hafta içerisinde meydana gelebileceğini belirtti.

NGS'lerin durumu

TEPCO işletimindeki Fukuşima Dai-ni nükleer güç santralinde (NGS) olası anormal bir durumun saptanmadığı, yerleşke bünyesindeki tüketilmiş nükleer yakıt havuzunun kapatıldığı bildirildi.

Japon firmadan yapılan açıklamada, Fukuşima Dai-içi NGS'deki 5 nolu türbin binasında yangın alarmlarının çalıştığının saptandığı, söz konusu durumun araştırıldığı aktarıldı.

Kyodo ajansına göre, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, devreden çıkarılma aşamasında bulunan Dai-içi santralinde "temel olarak sorun yaşanmadığını" bildirdi.

Bölge genelinde, hizmet dışı NGS'ler arasında Miyagi'deki Onagawa, Niigata'daki Kashiwazaki-Kariwa, İbaraki'deki Tokai Dai-ni, Aomori'deki Higashidori'de anormallik olmadığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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