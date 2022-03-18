Japonya'nın kuzeydoğusunda devrilen balıkçı teknesindeki 3 kişi öldü - Son Dakika
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Japonya'nın kuzeydoğusunda devrilen balıkçı teknesindeki 3 kişi öldü

18.03.2022 07:32
Japonya'nın kuzeydoğusunda devrilen balıkçı teknesindeki 3 kişi öldü

Japonya'nın kuzeydoğusunda balıkçı teknesinin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'nın kuzeydoğusunda balıkçı teknesinin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Pasifik Okyanusu'na kıyı İwate eyaleti açıklarında 2,9 tonluk balıkçı teknesi "The Chiyo Maru" alabora oldu.

Kamaişi Sahil Güvenliği, ters dönen teknedeki 3 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ölenler arasında İwate Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Goto Tomoaki'nin de bulunduğu kaydedildi.

Limana çekilen teknenin, kıyı eyaleti açıklarında, deniz ürünlerine yönelik araştırma gezisi yaptığı bildirildi.

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Pasifik Okyanusu, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın kuzeydoğusunda devrilen balıkçı teknesindeki 3 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'nın kuzeydoğusunda devrilen balıkçı teknesindeki 3 kişi öldü - Son Dakika
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