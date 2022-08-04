Japonya'da sağanak nedeniyle 100 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Japonya'da sağanak nedeniyle 100 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı

04.08.2022 12:17
Japonya'da sağanak nedeniyle 100 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı

Japonya'nın kuzeydoğusunda ve orta kesimlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle 100 binden fazla kişinin tahliye edilmesi istendi.

Japonya'nın kuzeydoğusunda ve orta kesimlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle 100 binden fazla kişinin tahliye edilmesi istendi.

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), son 24 saatte yağan yağmurun genellikle ağustos ayında görülen toplam yağışların iki buçuk katı olduğunu açıkladı.

Yangın ve Afet İdare Ajansından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların etkili olduğu Yamagata ve diğer beş kentte yaklaşık 107 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle bazı tren seferlerinin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yayımlanan görüntülerde, Yamagata ve Niigata kentlerinde yerleşim yerlerindeki bazı ev ve arabaların sular altında kaldığı yer alıyor.

Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, sellerde 2 kişinin kayıp olduğunu ve Niigata kentinde 1900 haneye elektrik verilemediğini açıkladı.

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Kaynak: AA

Kyodo News, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da sağanak nedeniyle 100 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Japonya'da sağanak nedeniyle 100 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı - Son Dakika
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