Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,3 büyüklüğünde deprem

18.08.2022 10:34
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,3 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda yer alan Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusunda yer alan Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima'nın Soma ve Miyagi'nin İşinomaki bölgeleri açıklarında yerel saatle 14.46'da 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ajans, depremin 60 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının İwate Aomori, Yamagata ve İbaraki eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Fukuşima, Japonya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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