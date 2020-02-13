Japonya'nın kuzeyinde 7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'nın kuzeyinde 7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Dünya

Japonya'nın kuzeyinde 7 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

Japonya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Kuril Adalarının güney kısmında yer alan İturup Adası açığı olan depremin büyüklüğünün 7 olduğu bildirildi.

Japonya'nın kuzeyinde 7 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Japonya'nın kuzeyinde şiddetli bir deprem meydana geldi.


Kyodo ajansının haberinde, merkez üssü Kuril Adalarının güney kısmında yer alan İturup Adası açığı olan depremin büyüklüğünün 7 olduğu bildirildi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:30 
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