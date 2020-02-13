Japonya'nın kuzeyinde 7 büyüklüğünde deprem

Kyodo ajansının haberinde, merkez üssü Kuril Adalarının güney kısmında yer alan İturup Adası açığı olan depremin büyüklüğünün 7 olduğu bildirildi.

Japonya 'nın kuzeyinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

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