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Japonya'nın kuzeyinde 7 büyüklüğünde deprem
7 saat önce
Japonya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Kuril Adalarının güney kısmında yer alan İturup Adası açığı olan depremin büyüklüğünün 7 olduğu bildirildi.
Japonya'nın kuzeyinde şiddetli bir deprem meydana geldi.
Kyodo ajansının haberinde, merkez üssü Kuril Adalarının güney kısmında yer alan İturup Adası açığı olan depremin büyüklüğünün 7 olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:30
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