Japonya'nın kuzeyinde batan tekne ikinci denemede yüzeye çıkarıldı - Son Dakika
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Japonya'nın kuzeyinde batan tekne ikinci denemede yüzeye çıkarıldı

27.05.2022 07:30
Japonya'nın kuzeyinde batan tekne ikinci denemede yüzeye çıkarıldı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da 23 Nisan'da batan gezi teknesi ikinci denemede su yüzeyine çıkarıldı.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da 23 Nisan'da batan gezi teknesi ikinci denemede su yüzeyine çıkarıldı.

Japonya Sahil Güvenliğinin kiraladığı "Nippon Salvage Co." 182 metre derinde yatan 19 tonluk "Kazu I" teknesini yüzeye çıkardı.

Abaşiri limanına taşınarak batma nedeni kapsamlı olarak araştırılacak teknenin enkazı, Şiretoko Yarımadası açıklarında, Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin (MSDF) su altı kamerasıyla 29 Nisan'da tespit edilmişti.

İlk denemede 20 metreye kadar çıkarılan teknenin enkazı, yeniden denize düşerek 182 metre derinliğe kadar gömülmüştü.

Arayış sürüyor

Sahil Güvenliğin açık sularda ve bölge polisinin de Şiretoko Yarımadası çevresinde kayıp yolcuları arama faaliyetleri 5. haftatır sürüyor.

Bugüne dek 14 yolcunun cesedi bulunurken 12 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

Bölgeye sevk edilen ve daha derin sularda arama faaliyeti yürütebilen "satürasyon dalgıçları" da dip sularda kimseyi bulamamıştı.

Olay

Hokkaido bölgesinde denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde, 2 kişilik mürettebat ile ikisi çocuk 24 yolcu bulunuyordu.

"Kazu I" adlı gezi teknesi, 23 Nisan sabahı, 3 saatlik vahşi yaşamı gözlem gezisi amacıyla Şari bölgesindeki Utoro limanından ayrılmıştı.

Ayrıldığı limanın, kuzeydoğusundaki popüler turist nokta Kaşuni Şelaleleri bölgesinde tekne, "acil durum" sinyali göndermişti.

Gemi kaptanı Toyoda Nuriyuki, firmayla, aynı gün yerel saatle 14.00 sıralarında teknenin 30 derece yana yattığı bilgisini paylaşmıştı.

Tur sahibi Japon firma Shiretoko Yuransen, irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıklamıştı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), olay günü temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre, su sıcaklığının 2-4 derece olduğunu duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Deniz Öz, 23 Nisan, Japonya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'nın kuzeyinde batan tekne ikinci denemede yüzeye çıkarıldı - Son Dakika


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