Japonya'nın kuzeyinde içinde 26 kişinin bulunduğu turistik tekneyle irtibat kesildi.
İki kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcunun bulunduğu gezi teknesi "Kazu I" Hokkaido açıklarında kayboldu.
Teknenin vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrıldığı bildirildi.
İmdat çağrısı öncesi "Kazu I" en son Şiretoko Yarımadası açıklarında görüldü.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre olduğunu duyurdu.
Arama faaliyetleri kapsamında Japonya Sahil Güvenliği bölgeye 6 devriye gemisi ve helikopter sevk etti.
Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) de irtibatın kesildiği bölgeye arama kurtarma uçağı gönderdi.
Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, olaya yönelik görev gücü kurulduğunu açıkladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Japonya'nın kuzeyinde turistik tekne kayboldu - Son Dakika