Son Dakika Haberleri: Japonya'nın Maraş Dondurması ile İmtihanı

Japonya'nın Maraş Dondurması ile İmtihanı

56 dakika önce

- Japonya'nın Maraş dondurması ile imtihanıTOKYO - Japonya'da Maraş dondurması satan ve sunduğu gösteri ile müşterilerine renkli anlar yaşatan Türk işletmesi, izleyenlerden büyük ilgi görüyor.

- Japonya'nın Maraş dondurması ile imtihanı

TOKYO - Japonya'da Maraş dondurması satan ve sunduğu gösteri ile müşterilerine renkli anlar yaşatan Türk işletmesi, izleyenlerden büyük ilgi görüyor.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun en turistik bölgelerinden Asakusa'da faaliyet gösteren bir Türk restoranı, caddeye kurduğu geleneksel Maraş dondurması standında Türk dondurmasını Japonlara ve bölgeyi ziyaret eden farklı milletlerden turistlere tanıtıyor. Türk Mutfağı Şefi Barış Demir'in dondurmayla yaptığı gösteri renkli görüntülerin yaşanmasına neden olurken, bölgeyi ziyaret edenler de gösteriyi ilgiyle karşılıyor. Kimi ziyaretçiler dondurma gösterisini telefonlarıyla görüntülerken, kimileri de Şef Barış Demir ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.
7 yıldır Japonya'da Türk Mutfağı Şefi olarak çalışan Barış Demir, yaptıkları gösterinin bölgeyi ziyaret eden herkes tarafından büyük ilgi ile karşılandığını söylüyor. Demir, "Dondurmayı alamadıkları zaman sinirleniyorlar, fakat daha sonra dondurmayı veriyoruz. Türk dondurmasını ve gösterimizi çok beğeniyorlar" şeklinde konuştu.
"Türk bayrağını gören geliyor"
Aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımını yaptıklarını belirten Demir, Türkiye'ye yönelik ilgiyi, "Türkiye'mizin, dondurmamızın, kebabımızın tanıtımını yapıyoruz. Çok da seviliyoruz. Türkiye'yi, bayrağımızı görür görmez Türk diyerek kucak açıyorlar" sözleriyle ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:32 Kaynak: İHA

Türkiye, Japonya, Güncel
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