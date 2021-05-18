Japonya'nın, Moderna'nın Kovid-19 aşısına bu hafta kullanım izni vermesi bekleniyor - Son Dakika

Japonya'nın, Moderna'nın Kovid-19 aşısına bu hafta kullanım izni vermesi bekleniyor

Japonya'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Moderna'nın aşısına bu hafta kullanım izni vereceği öngörülüyor.

Japonya'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Moderna'nın aşısına bu hafta kullanım izni vereceği öngörülüyor. Kamu yayıncısı NHK'nin Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Sağlık Bakanlığı danışman heyeti Moderna üretimi Kovid-19 aşısına Japonya'da kullanım izni verilmesini görüşmek üzere perşembe günü toplanacak. Toplantı sonrası heyetin vereceği tavsiye kararına göre bakanlık Moderna aşısı için kullanım izni verecek. Daha sonra ise 24 Mayıs'tan itibaren aşılama noktalarında Moderna üretimi aşıların vurulmasına başlanacak. Japonya'da halihazırda sadece Pfizer-BioNTech aşısı kullanılıyor. Pfizer-BioNTech aşısı şubat ayında resmi kullanım izni almıştı.

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