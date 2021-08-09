Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılmasının 76. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ülkesinin, uluslararası toplumun "nükleer silahlardan arınmış bir dünya" idealine ulaşmasında liderlik vizyonu taşıdığını söyledi.

İkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik Muharebeleri'nde Japonya'nın Nagazaki kentinin bombalandığı 9 Ağustos'un 76'ıncı yılı dolayısıyla kentteki Barış Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Tören, kente bombaların atıldığı saat olan 11.02'de (yerel saatle) bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Burada konuşan Başbakan Suga, "Atom bombalarına maruz kalmış tek ülke olarak, uluslararası toplumun adım adım 'nükleer silahlardan arınmış bir dünya' idealine doğru taşınması, Japonya'nın değişmez vizyonudur." dedi.

Suga, hükümetin, "hibakuşa" diye bilinen atom bombası mağdurlarına kapsamlı yardım faaliyetlerine devam edeceğini ve nükleer silahsızlanmanın savunucuları ile iş birliğini sürdüreceğine vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılamadığı törene mesaj gönderdi.

Guterres, "BM savaş felaketini önlemek amacıyla inşa edildi. Bu amaç doğrultusunda, bugüne kadar üretilmiş en ölümcül silahları ortadan kaldırmaya çalışmak tüm üye devletlerin üzerine düşmektedir." dedi.

Nagazaki Belediye Başkanı Taue Tomihisa da nükleer silahların tehlikelerine karşı uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Taue, "Nükleerden arınmış bir dünya için liderler bu tür silahların azaltılması amacına bağlı kalmalı. Sivil toplum da liderleri bu doğrultuda teşvik etmelidir." dedi.