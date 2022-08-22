Japonya'da yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 2 kişi ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 2 kişi ölü

22.08.2022 07:54
Japonya'da yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 2 kişi ölü

Japonya'nın Nagoya kentinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'nın Nagoya kentinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneydoğusunda bulunan Aiçi eyaletindeki Nagoya Otoyolunda seyir halindeki yolcu otobüsü ile otomobil, Toyoyama-Minami Kavşağında yerel saatle 10.15 sıralarında çarpıştı. Çarpışmanın ardından yan yatan otobüs alev aldı.

Nagoya İtfaiye Departmanına göre olayda 2 kişi hayatını kaybetti, yaşları 20 ila 50 arasında değişen 7 kişi yaralandı.

61 koltuk kapasiteli otobüsün kent ile havalimanı arasında yolcu taşıdığı saptandı.

YORUMLAR
500
Japonya Başbakanı Kishida Covid-19'a yakalandı Japonya Başbakanı Kishida Covid-19'a yakalandı Japonya Başbakanı Kişida, Kovid-19'a yakalandı Japonya Başbakanı Kişida, Kovid-19'a yakalandı
Kaynak: AA

Japonya, Nagoya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 2 kişi ölü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:30 ABD'de kadın futbolcu gol sevinci sonrası tribünlere sırtını dönerek kalçasını salladı
00:17 Beşiktaş'ın sol yanı N'Koudou: Allah'ın yardımıyla karşılığımı aldım
00:07 Gaziantep'teki korkunç kazanın dakikalar öncesi ortaya çıktı
23:42 Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1
23:27 Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
23:24 Futbola geri dönen Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı
22:56 Dünyaca ünlü Fransız gazetesinden Türkiye değerlendirmesi! "Çok kutupluluk virtüözü"
22:30 Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı
22:03 Başakşehir doludizgin! Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ettiler
22:00 Star Wars'ın başrolü Mark Hamill'den Mansur Yavaş'a destek! "Mansur Yavaş kazansın"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 07:54:07. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'da yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 2 kişi ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement