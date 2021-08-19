Japonya'nın nüfusunun yarısı Kovid-19'a karşı en az bir doz aşılandı - Son Dakika

Japonya'nın nüfusunun yarısının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en az bir doz aşılandığı bildirildi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Japonya'da virüse karşı aşılama faaliyetlerine yönelik veriler paylaşıldı.

Buna göre 17 Ağustos itibarıyla ülke geneli oturumu bulunan 64 milyon vatandaş virüse karşı bir doz aşılandı.

Nüfusun yüzde 40'ına denk gelen yaklaşık 49 milyon kişiye ise Kovid-19'a karşı iki doz aşı uygulandı.

Hükümet, eylül sonuna dek nüfusun yüzde 60'ının iki doz aşılanmasını hedefliyor.

126 milyonluk Japonya'da Kovid-19'a karşı aşılama uygulaması Şubat 2021'de başlamıştı.