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Japonya'nın Okinawa eyaletinde Kovid-19'a karşı kısmi OHAL hazırlığı - Son Dakika

Japonya'nın Okinawa eyaletinde Kovid-19'a karşı kısmi OHAL hazırlığı

06.01.2022 07:50
Japonya'nın Okinawa eyaletinde Kovid-19'a karşı kısmi OHAL hazırlığı

Japonya'nın Kovid-19 vakalarının yükseliş trendi gösterdiği Okinawa eyaletinde kısmi olağanüstü hal (OHAL) planlanıyor.

Japonya'nın Kovid-19 vakalarının yükseliş trendi gösterdiği Okinawa eyaletinde kısmi olağanüstü hal (OHAL) planlanıyor.

Okinawa Valisi Tamaki Denny, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin güneyindeki ada eyaletinde artan Kovid-19 vakalarına karşı uyarılarda bulundu.

Ağustos 2021 sonrası günlük vaka sayısının dün ilk kez 600'ü aştığını bildiren Tamaki, son 24 saatte ise vaka sayısının 1000'e yaklaştığını belirtti.

Şartların tam OHAL gerektirdiğini ancak yerel ekonomiye potansiyel etkisi sebebiyle ihtiyatlı hareket ettiklerini kaydeden Tamaki, hükümetten kısmi OHAL uygulanmasını isteyeceğini ifade etti.

Tamaki, planlamalara göre Eyalet Kovid-19 Mücadele Heyeti ve adadaki iş dünyası temsilcileriyle iş birliği halinde kısmi OHAL'in ay sonuna kadar süreceğini dile getirdi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da düzenlediği basın toplantısında, talep edilmesi halinde merkezi hükümetin kısmi OHAL'i ivedilikle planlayacağını söyledi.

Öte yandan Kyodo ajansı, ada eyaletinde bulunan ABD'ye ait askeri üslerde artan virüs vakaları sonrası yerel halkta tepkilerin arttığını aktardı.

Artan vakalara yönelik Aralık 2021 sonunda Japonya hükümeti, "üs kapsamlı virüs önlemlerinin gereğince uygulanması" için ABD'ye çağrıda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Japonya'nın Okinawa eyaletinde Kovid-19'a karşı kısmi OHAL hazırlığı - Son Dakika
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