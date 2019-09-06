Son Dakika Haberleri: Japonya'nın rengarenk kepenkleri
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Japonya'nın rengarenk kepenkleri

2 saat önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yoğun ziyaretçi çeken Asakusa bölgesinde, Japon tarihi ve kültürünü yansıtan birbirinden farklı modern ve geleneksel çizimler dükkan kepenklerini süslüyor.

Japonya'nın rengarenk kepenkleri, System.String[]

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yoğun ziyaretçi çeken Asakusa bölgesinde, Japon tarihi ve kültürünü yansıtan birbirinden farklı modern ve geleneksel çizimler dükkan kepenklerini süslüyor.

Dükkanların kapalı olduğu akşam saatleri veya sabahın ilk ışıklarında görülen çizimler, anime ve oyun karakterleri, popüler kültür ikonları, kültürü yansıtan tasarımların yanında bazen de gündelik yaşamdan izleri veya iş yerinin mahiyetini anlatan renkli çizgileri de barındırıyor.


Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde daha çok rastlanan çizimler, ülkenin farklı köşelerinde ara sokaklarda da görülebiliyor.

Japonya, Japon, Tokyo, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:54 Kaynak: AA
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