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Japonya'nın resmi tatili cuma gününe denk gelince Müslümanlar Tokyo Camisi'ne akın etti - Son Dakika

Japonya'nın resmi tatili cuma gününe denk gelince Müslümanlar Tokyo Camisi'ne akın etti

11.02.2022 08:01
Japonya'nın resmi tatili cuma gününe denk gelince Müslümanlar Tokyo Camisi'ne akın etti

Japonya'da 11 Şubat Ulusal Kuruluş Günü dolayısıyla resmi tatili fırsat bilen çok sayıda Müslüman, cuma namazını Tokyo Camisi'nde kıldı.

Japonya'da 11 Şubat Ulusal Kuruluş Günü dolayısıyla resmi tatili fırsat bilen çok sayıda Müslüman, cuma namazını Tokyo Camisi'nde kıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında, Tokyo Camisi'ne gelen gelenlerin ateş ölçümü yapıldı, cemaate tek kullanımlık seccadeler verildi.

Sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutulan camide, cuma hutbesi Japonca, Arapça, Türkçe ve İngilizce verildi.

Türklerin yanı sıra Mısır, Pakistan ve Endonezyalıların yoğun ilgi gösterdiği Cuma namazını, Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşit Alas kıldırdı.

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Müslüman, Japonya, Tokyo, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın resmi tatili cuma gününe denk gelince Müslümanlar Tokyo Camisi'ne akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'nın resmi tatili cuma gününe denk gelince Müslümanlar Tokyo Camisi'ne akın etti - Son Dakika
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