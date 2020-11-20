Japonya'nın Seto İç Denizi'nde tekne battı, 52 ilkokul öğrencisi kurtarıldı - Son Dakika

Japonya'nın Kagawa eyaleti Seto İç Denizi'nde okul gezisinde batan teknedeki 52 ilkokul öğrencisi dahil 62 kişi kurtarıldı.

Kagawa'daki Takamatsu Sahil Güvenliğe göre, Yoşima adası açıklarında deniz taksi olarak kullanılan tekne yüzen bir nesneye çarptı.

Teknenin su alması sonrası, kaptan durumu sahil güvenliğe bildirdi. Bunun üzerine sahil güvenlik ve itfaiye birimleri olay yerine intikal etti.

Birimlerin çabası sonucu tekne su dolmadan 5 öğretmen, iki tur rehberi, 3ç mürettebat ve Sakaide ilçesinin Kawatsu İlkokulundan 52 öğrenci dahil 62 yolcu kurtarıldı.

Bir tur rehberi ve iki öğrenci ise vücut ısılarının düşmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Teknedekilerin tamamının kurtarıldığı, kayıp kimsenin bulunmadığı bildirildi.