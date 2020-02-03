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Japonya'nın Şindake Yanardağı yeniden faaliyete geçti
6 saat önce
Japon haber ajansı Koyodo'nun geçtiği bilgilere göre Meteoroloji Ajansı, Kagoşima kentinin 130 kilometre güneyindeki yanardağın bir patlamayla yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.
Japonya'nın güneyinde Kuçinoerabujima Adası'ndaki Şindake Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Japon haber ajansı Koyodo'nun geçtiği bilgilere göre Meteoroloji Ajansı, Kagoşima kentinin 130 kilometre güneyindeki yanardağın bir patlamayla yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:08
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