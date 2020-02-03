Japonya'nın Şindake Yanardağı yeniden faaliyete geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'nın Şindake Yanardağı yeniden faaliyete geçti - Son Dakika Dünya

Japonya'nın Şindake Yanardağı yeniden faaliyete geçti

6 saat önce

Japon haber ajansı Koyodo'nun geçtiği bilgilere göre Meteoroloji Ajansı, Kagoşima kentinin 130 kilometre güneyindeki yanardağın bir patlamayla yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Japonya'nın Şindake Yanardağı yeniden faaliyete geçti, System.String[]

Japonya'nın güneyinde Kuçinoerabujima Adası'ndaki Şindake Yanardağı'nda patlama meydana geldi.


Japon haber ajansı Koyodo'nun geçtiği bilgilere göre Meteoroloji Ajansı, Kagoşima kentinin 130 kilometre güneyindeki yanardağın bir patlamayla yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:08 
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