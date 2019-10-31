Son Dakika Haberleri: Japonya'nın tarihi Shuri Kalesi yandı
Son Dakika Güncel Japonya'nın tarihi Shuri Kalesi yandı

Japonya'nın tarihi Shuri Kalesi yandı

6 dakika önce

Japonya'nın Okinawa bölgesindeki tarihi Shuri Kalesi'nin yandığı bildirildi.

Japonya'nın tarihi Shuri Kalesi yandı, System.String[]

Japonya'nın Okinawa bölgesindeki tarihi Shuri Kalesi'nin yandığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, polis, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası listesinde bulunan Shuri Kalesi'nin, yerel saatle 02.40 civarında başlayan yangında alevlere teslim olduğunu belirtti.

Yangın alarmının devreye girmesiyle harekete geçen güvenlik görevlilerinin kalenin ana binasından yükselen dumanları gördüğü aktarılırken, kale yerleşkesindeki diğer ahşap binaları da saran yangının, itfaiye ekiplerince saat 13.30 civarında söndürüldüğü kaydedildi.

İtfaiye ekipleri, yangında kalenin "Seiden" adı verilen ana binasının yanı sıra "Hokuden" kuzey binası ile "Nanden" güney binasının tamamen kül olduğunu bildirdi.

Haberde, Naha kentindeki kalenin yaklaşık 4 bin 800 metrekarelik alana yayılan 7 binasının tamamen yandığı bildirildi.

Yetkililer, yangından ölen ya da yaralanan kimse olup olmadığının henüz bilinmediğini ancak kalenin civarında ikamet eden 30'dan fazla kişinin geçici olarak tahliye edildiğini belirtti.

Kalenin, ana binasında başladığı tahmin edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diğer yandan, Japonya Kabine Baş Sekreteri Yoshihide Suga, basına yaptığı açıklamada, Shuri Kalesi'nin, Okinawa için son derece önemli bir sembol olduğunu belirterek hükümetin, kaleyi yeniden inşa etmek için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Ryukyu Krallığı döneminde, yaklaşık 500 yıl önce inşa edilen Shuri Kalesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında tamamen hasar görse de daha sonra restore edilmiş ve 1992'de milli park olarak ziyarete açılmıştı.

Kale, 2000'de de Dünya Mirası listesine alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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