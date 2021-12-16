Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatı ilk kez 1 trilyon yeni aştı - Son Dakika

Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının ilk kez 1 trilyon yeni (8,7 milyar dolar) aştığı bildirildi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığının ocak-kasım dönemi ihracat verilerini açıkladı.

Matsuno, 11 aylık periyotta Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının 1,06 trilyon yene (yaklaşık 9 milyar dolar) ulaştığını duyurdu.

Böylelikle Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatı ilk kez 1 trilyon yen barajını geçti.

Ulaşılan rakamın "hükümet birimlerinin müşterek çabasının sonucu" olduğunu bildiren Matsuno, "Denizaşırı piyasaların taleplerine ulaşarak bölgesel ekonomileri canlandırmayı hedefliyoruz." dedi.

2030 hedefi 5 trilyon yen

Japonya hükümeti, 2025'te 2 trilyon yenlik ve 2030'da 5 trilyon yenlik yıllık ihracat hedeflerini yakalamayı hedefliyor.

Hükümetin 2020'de 1 trilyon yenlik ihracat hedefine yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkileri yüzünden ulaşılamamıştı.

Geçen yıl bu sahadaki ihracat, 986 milyar yen olarak kayda geçmişti.