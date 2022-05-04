Japonya'nın Tateyama Dağı'ndan Büyüleyici Kar Manzaraları - Son Dakika

NAGANO, 4 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın Toyama vilayetinde yer alan Tateyama Dağı, daha çok "Japonya'nın Çatısı" olarak bilinir. Kar duvarları, Tateyama-Kurobe Alpleri Rotası'nın en ünlü cazibe merkezi ve Japonya'nın en ikonik manzaralarından biridir. İnsanlar, bu karla kaplı dağların arasında muhteşem manzarayı deneyimleyerek doğa yürüyüşü ve kayak yapabiliyor.

Japonya'nın Toyama vilayetindeki Tateyama Dağı'nda en yüksek kısmı 16 metreye ulaşan büyük bir kar duvarını ziyaret eden insanlar, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Toyama vilayetindeki Tateyama Dağı'nı ziyaret eden insanlar, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Toyama vilayetindeki Tateyama Dağı'nda kayak yapan insanlar, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Toyama vilayetindeki Tateyama Dağı'nda doğa yürüyüşü yapan insanlar, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Toyama vilayetindeki Daikanbo'dan kar manzarasının fotoğrafını çeken insanlar, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Toyama vilayetindeki Tateyama Dağı'nda en yüksek kısmı 16 metreye ulaşan büyük bir kar duvarı görülüyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)