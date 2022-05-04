Japonya'nın Tateyama Dağı'ndan Büyüleyici Kar Manzaraları - Son Dakika
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Japonya'nın Tateyama Dağı'ndan Büyüleyici Kar Manzaraları

04.05.2022 16:02
Japonya'nın Tateyama Dağı'ndan Büyüleyici Kar Manzaraları

NAGANO, 4 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın Toyama vilayetinde yer alan Tateyama Dağı, daha çok "Japonya'nın Çatısı" olarak bilinir. Kar duvarları, Tateyama-Kurobe Alpleri Rotası'nın en ünlü cazibe merkezi ve Japonya'nın en ikonik manzaralarından biridir.

NAGANO, 4 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın Toyama vilayetinde yer alan Tateyama Dağı, daha çok "Japonya'nın Çatısı" olarak bilinir. Kar duvarları, Tateyama-Kurobe Alpleri Rotası'nın en ünlü cazibe merkezi ve Japonya'nın en ikonik manzaralarından biridir. İnsanlar, bu karla kaplı dağların arasında muhteşem manzarayı deneyimleyerek doğa yürüyüşü ve kayak yapabiliyor.

Japonya'nın Tateyama Dağı'ndan Büyüleyici Kar Manzaraları

Japonya'nın Toyama vilayetindeki Tateyama Dağı'nda en yüksek kısmı 16 metreye ulaşan büyük bir kar duvarını ziyaret eden insanlar, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Tateyama Dağı'ndan Büyüleyici Kar Manzaraları

Japonya'nın Toyama vilayetindeki Tateyama Dağı'nı ziyaret eden insanlar, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Tateyama Dağı'ndan Büyüleyici Kar Manzaraları

Japonya'nın Toyama vilayetindeki Tateyama Dağı'nda kayak yapan insanlar, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Tateyama Dağı'ndan Büyüleyici Kar Manzaraları

Japonya'nın Toyama vilayetindeki Tateyama Dağı'nda doğa yürüyüşü yapan insanlar, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Tateyama Dağı'ndan Büyüleyici Kar Manzaraları

Japonya'nın Toyama vilayetindeki Daikanbo'dan kar manzarasının fotoğrafını çeken insanlar, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Tateyama Dağı'ndan Büyüleyici Kar Manzaraları

Japonya'nın Toyama vilayetindeki Tateyama Dağı'nda en yüksek kısmı 16 metreye ulaşan büyük bir kar duvarı görülüyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

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Toros Dağları, Japonya, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Japonya'nın Tateyama Dağı'ndan Büyüleyici Kar Manzaraları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'nın Tateyama Dağı'ndan Büyüleyici Kar Manzaraları - Son Dakika
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