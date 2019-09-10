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Japonya'nın uzay kargo aracı yarın yola çıkıyor

28 dakika önce

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın uzay kargo aracı HTV-8, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4 ton sarf malzemesi ulaştırmak üzere yerel saatle yarın yola çıkacak.

Japonya'nın uzay kargo aracı yarın yola çıkıyor, System.String[]

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın uzay kargo aracı HTV-8, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4 ton sarf malzemesi ulaştırmak üzere yerel saatle yarın yola çıkacak.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) uzay kargo taşıyıcısı H-II Transfer Aracı-8 (HTV-8), Uluslararası Uzay İstasyonu için gerekli donanımları dünya yörüngesine ulaştırmak üzere yarın Japonya'dan yola çıkacak. Dört tonluk sarf malzemesi, yedek parça ve donanım taşıyacak olan HTV-8, Çarşamba günü yerel saat ile sabah 05.33'te Güney Japonya'daki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na 14 Eylül'de varacağı öngörülen kargo aracının, uzaktan kontrol edilen bir robotik kol ile yakalanarak uzay istasyonuna yanaştırılması planlanırken, ateşlenme ve yörüngeye oturma anı da Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) internet sitesinden canlı yayınlanacak.

İKMAL İÇİN TASARLANDI

Knotori olarak da bilinen HTV-8, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı tarafından otomatik kargo uzay aracı olarak geliştirildi. Dünya yörüngesine ikmal amacıyla tasarlanan HTV araçlarından ilki, 10 Eylül 2009'da fırlatılmıştı.

(İHA)

Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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