Japonya'nın Wuhan'dan tahliye ettiği ikinci grup da özgür - Son Dakika
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Japonya'nın Wuhan'dan tahliye ettiği ikinci grup da özgür

6 saat önce

Japonya'nın korona virüsü riski nedeniyle Wuhan'a gönderdiği ikinci uçakla tahliye edilen 199 kişi, 2 haftalık gözetim sürecinin ardından yapılan testlerde sonuçların negatif çıkmasıyla evlerine dönüyor.

Japonya'nın Wuhan'dan tahliye ettiği ikinci grup da özgür, System.String[]

Japonya'nın korona virüsü riski nedeniyle Wuhan'a gönderdiği ikinci uçakla tahliye edilen 199 kişi, 2 haftalık gözetim sürecinin ardından yapılan testlerde sonuçların negatif çıkmasıyla evlerine dönüyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle Wuhan'daki vatandaşlarını kademeli olarak tahliye eden Japonya'dan iyi haber geldi. Ocak ayının sonunda bölgeye gönderilen ikinci uçakla tahliye edilen 199 kişi, virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak tabi tutuldukları 2 haftalık gözetim sürecinin sonunda yapılan testlerde de negatif sonuç verdi. 199 kişilik söz konusu grubun, bu gece itibariyle bulundukları tesisleri terk etmelerine izin verileceği açıklandı.


İlk grup da negatif çıkmıştı


Wuhan'dan Japonya'ya geçtiğimiz 29 Ocak'ta dönen ilk tahliye uçağı ile ülkeye getirilen ve ilk kontrollerde belirti göstermeyen 197 kişi, 2 haftalık gözetim sürecinin sonunda yapılan testlerin de negatif çıkması üzerine dün özgürlüğüne kavuşmuştu. Daha önce bölgeye gönderdiği dört uçakla Japon vatandaşlarını ülkeye getiren Japonya, bölgeden şimdiye dek 763 kişiyi tahliye etmişti. Gerçekleştirilen son uçuşta, bazı Japon vatandaşlarının eş ve çocukları olduğu öğrenilen Çinlilerin de Japonya'ya getirildiği açıklanmıştı.


Öte yandan Japonya, bölgeye göndereceği beşinci uçakla tahliye operasyonlarını sonlandırmayı planlıyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:32 Kaynak: İHA
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