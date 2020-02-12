Japonya'nın Wuhan'dan tahliye ettiği ilk grup özgürlüğüne kavuşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'nın Wuhan'dan tahliye ettiği ilk grup özgürlüğüne kavuşuyor - Son Dakika

Japonya'nın Wuhan'dan tahliye ettiği ilk grup özgürlüğüne kavuşuyor

6 saat önce

Japonya'nın Wuhan'a gerçekleştirdiği ilk tahliye uçuşuyla ülkeye getirilen ancak korona virüsüne rastlanmamasına rağmen tedbir amaçlı 12 buçuk gün gözetim altında tutulan 197 kişiye son yapılan testlerin de negatif çıktığı açıklandı.

Japonya'nın Wuhan'dan tahliye ettiği ilk grup özgürlüğüne kavuşuyor, System.String[]

Japonya'nın Wuhan'a gerçekleştirdiği ilk tahliye uçuşuyla ülkeye getirilen ancak korona virüsüne rastlanmamasına rağmen tedbir amaçlı 12 buçuk gün gözetim altında tutulan 197 kişiye son yapılan testlerin de negatif çıktığı açıklandı. 197 kişi, bu geceden itibaren bulundukları tesisleri terk edebilecek.


Japonya Sağlık Bakanlığı, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine gönderilen ilk uçakla ülkeye getirilen 197 kişinin son testlerinin sonuçlarının da negatif çıktığını açıkladı. Wuhan'dan Japonya'ya getirildikten sonra ilk testlerde virüs belirtisi göstermeyen ancak virüsün 12 buçuk günlük kuluçka süresi göz önüne alınarak toplumdan izole olarak kalacakları tesis ve otellere sevk edilen 197 kişinin, bu geceden itibaren bulundukları tesisleri terk etmelerine izin verileceği belirtildi. Test sonuçları negatif çıkan bu kişiler herhangi bir kısıtlama olmaksızın günlük hayatlarına devam edebilecek.


Şimdiye dek dört uçuş yapıldı


Wuhan'dan Japonya'ya 29 Ocak'ta dönen ilk tahliye uçağı ile 206 kişi ülkeye getirilmiş, 197 yolcu tedbir amacıyla gözetim altına alınmıştı. Daha önce bölgeye gönderdiği dört uçakla vatandaşlarını kademeli olarak ülkeye getiren Japonya, bölgeden şimdiye dek 763 kişiyi tahliye etmişti. Gerçekleştirilen son uçuşta, bazı Japon vatandaşlarının eş ve çocukları olduğu öğrenilen Çinliler'in de Japonya'ya getirildiği açıklanmıştı. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) Korona virüs Tahtakale esnafını vurdu
Koronavirüs sonrası Türkiye'de üretilen bebek ürünlerine talep arttı Formula 1 Çin Grand Prix'si, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi Çin Büyükelçisi Li: "Geçerli olabilecek ilaç test edildi, ilacın oluşturulması için çalışmalar...

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:11:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'nın Wuhan'dan tahliye ettiği ilk grup özgürlüğüne kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]