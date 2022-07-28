Maymunlar Japonya'da dehşet saçıyor! Yaralananların sayısı 58'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Maymunlar Japonya'da dehşet saçıyor! Yaralananların sayısı 58'e çıktı

28.07.2022 09:24

Yamaguchi eyaletinde geçtiğimiz pazartesi 8 kişiye saldıran maymunların, 50 kişiye daha saldırarak yaraladığı belirtildi. Yetkililer, maymunların genellikle çocuk ve yaşlılara saldırdığını belirtti. Ülkede peş peşe uyarılar sıralanırken, insanlara arkadan saldıran maymunlara karşı göz temasından kaçınılması gerektiği bildirildi. Öte yandan saldırıların halk sağlığı için riskli bir hale dönüşmesi üzerine uyuşturucu ilaç içeren silahları bulunan bir avcı ekip kuruldu.

Japonya'daki Yamaguchi eyaletinde maymunların saldırdığı kişi sayısı arttı. Eyalet yetkilileri 8 Temmuz tarihinden bu yana 58 kişinin Japon Makağı olarak adlandırılan maymunlar tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını bildirdi.

SİLAHLI AVCI EKİBİ KURULDU

Ev pencerelerinden içeri girmeye çalışan ve bölgedeki anaokullarına sızmayı deneyen maymunların genelde çocuk ve yaşlıları hedef aldığını açıklayan yetkililer, saldırıların halk için riskli boyuta ulaşması nedeniyle uyuşturucu ilaç içeren silahları bulunan bir avcı ekip kurulduğunu duyurdu.

İNSANLARA GENELDE ARKADAN SALDIRIYORLAR

Maymunların tuzak olarak belli bölgelere bırakılan yiyeceklerle ilgilenmemesi nedeniyle yakalama girişimlerinin büyük ölçüde başarısız olduğu öğrenilirken, uzmanların "çok zeki" olarak tanımladığı hayvanların genelde insanlara arkadan saldırdığı belirtildi.

YETKİLİLER ART ARDA UYARILAR SIRALADI

Bir maymunla karşılaşılması durumunda atılacak adımlar konusunda bilgi veren yetkililer, göz temasından kaçınılması, kıyafet veya battaniye gibi nesneleri kullanarak büyük gözükmeye çalışılması ve sessizce geri çekinilmesi uyarısında bulundu. Bölgede ilk kez gözlenen seri saldırıların nedeni konusunda detaylı araştırma başlatılırken, maymun sürüsünün tam olarak nereden geldiğinin de bilinmediği kaydedildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 8 KİŞİ YARALANMIŞTI

Geçtiğimiz Pazartesi günü Japonya'nın Yamaguchi eyaletinde yaşayan 8 kişinin maymunların saldırısına uğrayarak yaralandığını açıklanmıştı.

YORUMLAR
500
Japonya'da nükleer santrallerden daha fazla yararlanılması gündemde Japonya'da nükleer santrallerden daha fazla yararlanılması gündemde Japon kadınların yüzde 50'si çalışma hayatı ve evlilik arasında denge bulmakta zorlanıyor Japon kadınların yüzde 50'si çalışma hayatı ve evlilik arasında denge bulmakta zorlanıyor
Kaynak: İHA

Japonya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maymunlar Japonya'da dehşet saçıyor! Yaralananların sayısı 58'e çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:06 Fenerbahçe'nin yeni yengesinin Instagram pozlarına beğeni yağdı
11:52 Buğday ve arpa alımı için taban fiyatlar belirlendi
11:41 Coca Cola taahhüt verince, Rekabet Kurulu soruşturmayı kapattı
11:32 Turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı sinirlendirdi
11:13 Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi
11:10 Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti
10:53 Sivas'ta endişelendiren görüntü! Sadece 3 aylık su kaldı
10:38 Dolar yükselişe geçti! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:36 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü! Eski HDP'li vekilin ablası olduğu ortaya çıktı
10:32 Piton, plaj havlusu yuttu, veteriner ekip müdahalede başarılı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 12:25:41. #1.11#
SON DAKİKA: Maymunlar Japonya'da dehşet saçıyor! Yaralananların sayısı 58'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement