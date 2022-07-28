Maymunlar Japonya'da dehşet saçıyor! Yaralananların sayısı 58'e çıktı

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Japonya'daki Yamaguchi eyaletinde maymunların saldırdığı kişi sayısı arttı. Eyalet yetkilileri 8 Temmuz tarihinden bu yana 58 kişinin Japon Makağı olarak adlandırılan maymunlar tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını bildirdi.

SİLAHLI AVCI EKİBİ KURULDU

Ev pencerelerinden içeri girmeye çalışan ve bölgedeki anaokullarına sızmayı deneyen maymunların genelde çocuk ve yaşlıları hedef aldığını açıklayan yetkililer, saldırıların halk için riskli boyuta ulaşması nedeniyle uyuşturucu ilaç içeren silahları bulunan bir avcı ekip kurulduğunu duyurdu.

İNSANLARA GENELDE ARKADAN SALDIRIYORLAR

Maymunların tuzak olarak belli bölgelere bırakılan yiyeceklerle ilgilenmemesi nedeniyle yakalama girişimlerinin büyük ölçüde başarısız olduğu öğrenilirken, uzmanların "çok zeki" olarak tanımladığı hayvanların genelde insanlara arkadan saldırdığı belirtildi.

YETKİLİLER ART ARDA UYARILAR SIRALADI

Bir maymunla karşılaşılması durumunda atılacak adımlar konusunda bilgi veren yetkililer, göz temasından kaçınılması, kıyafet veya battaniye gibi nesneleri kullanarak büyük gözükmeye çalışılması ve sessizce geri çekinilmesi uyarısında bulundu. Bölgede ilk kez gözlenen seri saldırıların nedeni konusunda detaylı araştırma başlatılırken, maymun sürüsünün tam olarak nereden geldiğinin de bilinmediği kaydedildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 8 KİŞİ YARALANMIŞTI

Geçtiğimiz Pazartesi günü Japonya'nın Yamaguchi eyaletinde yaşayan 8 kişinin maymunların saldırısına uğrayarak yaralandığını açıklanmıştı.