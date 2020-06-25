Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı

Araştırma sonrası, haziran başında şehir meclisine sunulan yönetmelik, karara bağlandı. Karara göre, cadde ve park gibi kamuya açık lokasyonlarda telefon kullanabilecek yayalar, trafiği aksatmayacak noktalarda duracak.

Ocak ayında şehrin iki noktasında yapılan kamuoyu araştırması, yayaların yaklaşık yüzde 12'sinin yürürken telefon kullandıklarını ortaya çıkardı.

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