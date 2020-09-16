Japonya'nın yeni başbakanı Suga önceliklerini açıkladı - Son Dakika

Japonya'nın yeni başbakanı Suga önceliklerini açıkladı

Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından Japonya'nın yeni başbakanı seçilen Yoshihide Suga, Covid-19 ile mücadele ve pandemi nedeniyle daralan ekonomiyi canlandırmaya yönelik çabaların ilk öncelik olduğunu açıkladı.

Japonya'nın yeni başbakanı Suga önceliklerini açıkladı, System.String[]

Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından Japonya'nın yeni başbakanı seçilen Yoshihide Suga, Covid-19 ile mücadele ve pandemi nedeniyle daralan ekonomiyi canlandırmaya yönelik çabaların ilk öncelik olduğunu açıkladı.

Japonya'da Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmesinin ardından bugün ülkenin yeni başbakanı seçilen Yoshihide Suga, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısıyla başbakan sıfatıyla ilk kez kamuoyuna seslendi. Bundan sonra izleyeceği yol haritası ve öncelikleri hakkında konuşan Suga, tüm dünyada olduğu gibi Japonya'da da etki gösteren Covid-19 pandemisine değindi. Yeni dönemde ele alınacak öncelikli konunun korona virüs olduğunu vurgulayan Suga, "Avrupa ülkelerinde görüldüğü gibi kitlesel bir yayılımı önlemek için gerekli tüm adımları atarak, sosyal ve ekonomik faaliyetleri dengeleyeceğiz. Halkın sağlığını ve canını koruyacağız" şeklinde konuştu. Önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar Japonya'da kitlesel aşılama hedeflerinin olduğunu kaydeden Suga, pandemi ile birlikte küçülen Japonya ekonomisini yeniden canlandırmaya yönelik adımlar atılacağının altını çizdi.

"Ebonomics"e devam

Görevi devreden eski Başbakan Shinzo Abe'nin deflasyonu yenmeyi ve ekonomik büyümeyi teşviği amaçlayan ve "Abenomics" olarak bilinen ekonomi politikasına atıfta bulunan Suga, söz konusu hedefleri miras aldığını hatırlatarak, Covid-19 sonrası dönemde ekonomik reformları sürdürme sözü verdi. "Yeniden güçlü bir ekonomiye kavuşmak istiyoruz" diyen Suga, ayrıca doğum oranının giderek düştüğü ülkede tüm nesilleri güvence altına alacak bir sosyal güvenlik sistemi inşa etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Dış politika sinyali

Diplomasi konusundaki başarısıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan eski Başbakan Abe'nin bölge güçleriyle istikrarlı ilişkiler kurma politikasını sürdüreceğinin sinyalini veren Suga, "Japonya'yı çevreleyen güvenlik ortamının daha da hassas hale geldiği bu dönemde Japonya-ABD ittifakına dayalı politikaları sürdürmeyi planlıyoruz. 'Özgür ve açık Hint-Pasifik'i teşvik etmek için Çin ve Rusya dahil komşu ülkelerle istikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyoruz" diye konuştu. - TOKYO

Koronavirüs, Shinzo Abe, Japonya, İstifa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'nın yeni başbakanı Suga önceliklerini açıkladı - Son Dakika

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