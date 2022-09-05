Japonya'nın yeni Mogami ve Kumano sınıfı fırkateynleri, Kanagawa Eyaletinde Yokosuka'daki Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nin (JMSDF) deniz üssünde demir attı. Mogami ve Kumano sınıfı firkateynler bu yılın Mart ve Nisan ayında yeni nesil çok maksatlı düşük görünürlük (stealth) özellikleriyle gizli ve çok işlevli görevlerde kullanılmak üzere Japonya Savunma Bakanlığının envanterine alınmıştır. İki gemi erken ikaz ve gözetleme, hava savunma, mukabil denizaltı muharebesi ve mayın tarama faaliyetlerinde bulunarak Japonya sınır güvenliğine katkı sağlayacak.