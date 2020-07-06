Japonya'nın yeni nesil hızlı treni N700S görücüye çıktı - Son Dakika

Japonya'nın yeni nesil hızlı treni N700S görücüye çıktı

Japonya'da hizmete gireceği gün merakla beklenen yeni nesil hızlı tren modeli N700S (Shinkansen Supreme) ilk seferini gerçekleştirdi.

Japonya'da hizmete gireceği gün merakla beklenen yeni nesil hızlı tren modeli N700S (Shinkansen Supreme) ilk seferini gerçekleştirdi.

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Japonya'da yeni nesil hızlı tren modeli N700S (Shinkansen Supreme) ilk seferini gerçekleştirdi. Sabah yerel saatle 05.30 itibariyle bilet gişelerinin açılmasıyla bazı başkent sakinleri Tokyo Tren İstasyonu'na akın etti. Meraklı bakışlar arasında perona yanaşan N700S saat 06.00'da Fukuoka'ya gitmek üzere yola çıktı. Japonya'da, Tokyo'yu Osaka ve Kobe şehirlerini birleştiren Tokaido Shinkansen hattı üzerinde kullanılacak olan, N700S (Shinkansen Supreme), yolculara çantalarını almaları için uyarıda bulunan üst raflar gibi yeni özelliklere sahip olarak kullanıma başlandı.

SAATTEKİ HIZI 285 KM

13 yıllık aranın ardından Tokkaido hızlı tren hattında kullanılacak, tamamen yenilenmiş ilk model olan N700S, serinin önceki modeli N700A'da olduğu gibi saatte 285 km hıza ulaşabiliyor.

Yeni geliştirilen gürültü ve titreşim önleme sistemleri ile önceki modellerden ayrılan N700S şimdiye kadar geliştirilen en yüksek kabiliyete sahip hızlı tren olarak gösteriliyor. Yeni nesil hızlı tren artırılan kabin ve bagaj hacmi ile de dikkat çekiyor.

- Kara

Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Japonya'nın yeni nesil hızlı treni N700S görücüye çıktı - Son Dakika
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