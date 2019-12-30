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Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki
6 saat önce
Japonya'da geleneksel olarak yeni yıl kutlamaları için hazırlanan yapışkan kıvamlı devasa pirinç kekinin ağırlığı bu yıl 450 kilograma ulaştı.
Japonya'da geleneksel olarak yeni yıl kutlamaları için hazırlanan yapışkan kıvamlı devasa pirinç kekinin ağırlığı bu yıl 450 kilograma ulaştı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:57
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