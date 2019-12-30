Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki - Son Dakika Dünya

Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki

6 saat önce

Japonya'da geleneksel olarak yeni yıl kutlamaları için hazırlanan yapışkan kıvamlı devasa pirinç kekinin ağırlığı bu yıl 450 kilograma ulaştı.

">

Japonya'da geleneksel olarak yeni yıl kutlamaları için hazırlanan yapışkan kıvamlı devasa pirinç kekinin ağırlığı bu yıl 450 kilograma ulaştı. View on euronews

Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Somali'de 81 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi
Efsane tenisçiden 'cinsiyet değişimi' yorumu: 7 yaşındaki çocuklar bile cinsiyet değiştirmeye başladı Bu görüntüler gerçek! Gözlerinize inanamayacaksınız Macron ve Sisi Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatı görüştü

Son Dakika Haberleri
01:03 Muharrem İnce'den CHP'ye Beştepe iddialarıyla ilgili tepki: Birisi çıkıp da biz arkadaşımıza kefiliz demedi, ciğerimi yakıyor burası - Son Dakika Haber
00:43 11. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:40 Hatay'da yılbaşı öncesi 'huzur ve güven' operasyonu: 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:18 30 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
00:09 Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi - Son Dakika Haber
00:08 Somali'de 81 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 01:08:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]