Son Dakika Haberleri: Japonya'nın Yerli Yolcu Uçağı Test Uçuşuna Başladı

Japonya'nın Yerli Yolcu Uçağı Test Uçuşuna Başladı

31 dakika önce

Japon sanayi devi Mitsubishi'nin ürettiği ilk yerli Japon yolcu uçağının ABD'de test uçuşlarına başladığı bildirildi.

Japonya'nın Yerli Yolcu Uçağı Test Uçuşuna Başladı, System.String[]
Japon sanayi devi Mitsubishi'nin ürettiği ilk yerli Japon yolcu uçağının ABD'de test uçuşlarına başladığı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Mitsubishi Havacılık Şirketi, Japonya'nın ilk yerli üretim yolcu uçağı Mitsubishi Regional Jet'in (MJR) ABD'de test uçuşlarına başladığını duyurdu

Mitsubishi'nin dar gövdeli, çift motorlu yolcu uçağının ABD'nin Washington eyaletindeki hava üssünde ilk test uçuşunu yaptığı hatırlatıldı.

Japonya Ulaştırma Bakanlığından müfettiş pilotların hazır bulunduğu testte, uçağın motorlarının sorunsuz şekilde çalıştığı ifade edildi.

Şirket, MJR'yi 2020 yılının ortalarında hizmete sokmayı planlıyor. Uçağın hizmete giriş tarihi tasarım değişkilikleri nedeniyle 2013 yılından bu yana 5 kez ertelenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:24 Kaynak: AA

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