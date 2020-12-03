Japonya'nın yeşil araç kararıyla platin yüzde 2.0 yükseldi

Japonya'nın 2030'lu yılların ortalarında konvansiyonel araç satışlarını yasaklayacağı ve 2050'den itibaren de tamamen elektrikli araçlara geçilmesine yönelik hazırlıklar yaptığına ilişkin haberlerin etkisiyle platin fiyatları yüzde 2.0 yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında platin fiyatları, yüzde 1.94 artışla ons başına 1,034.42 dolara kadar yükseldi.

Bazı bakır ve nikel cevherlerinde bulunan platin, kuyumculukta, laboratuvar cihazlarında, elektrik kontaktlarında, diş hekimliğinde ve otomobil egzoz kontrol cihazlarında kullanılıyor.Platin Çarşamba günü de, aşının yarattığı toparlanma umutlarının yanında, Joe Biden'ın "yeşil enerji" yatırımlarına ağırlık vereceğine ilişkin haberlerin desteğinde, Ağustos ayından bu yana ilk kez 1,000 doları aştıktan sonra yükselişini sürdürerek Ocak ayından sonraki en yüksek düzeylere yükzseldi.

ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden, seçim çamlışmaları sırasında, ABD genelinde "yeşil enerji" yatırımları için 2.0 trilyon dolarlık yatırım yapılacağı sözünü vermiş olması da, özellikle yenilenebilir enerji teknolojisinde yaygın olarak kullanılan beyaz metalin fiyatlarını destekliyor.