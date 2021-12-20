Japonya, Okinawa'daki ABD üssünde artan Kovid-19 vakalarından endişeli - Son Dakika

Japonya, güneydeki Okinawa eyaletinde bulunan ABD üssünde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası ABD'ye "gerekli önlemleri alması" çağrısı yaptı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, eyaletin Kunigami bölgesindeki ABD'ye ait Hansen üssü çevre mahallelerini gezdi.

Bölgenin belediye başkanlarıyla bir araya gelen Matsuno, düzenlediği basın toplantısında, ABD üssünde artan Kovid-19 vakalarına yönelik konuştu.

Matsuno, yerel halkın vaka artışlarıyla ilgili taşıdığı endişeleri aktararak, "üste kapsamlı virüs önlemlerinin gereğince uygulanması" için ABD'ye çağrıda bulundu.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Hansen üssünde şimdiye kadar bazıları Omicron varyantı olmak üzere 150'den fazla askeri personel ve yerel çalışan Kovid-19'a yakalandı.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 730 bin 323'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 390'a yükseldi.

Ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.