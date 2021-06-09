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Japonya Olimpiyatları'nda yabancı basın, uydu takip sistemi ile izlenecek - Son Dakika

Japonya Olimpiyatları'nda yabancı basın, uydu takip sistemi ile izlenecek

09.06.2021 09:47
Japonya Olimpiyatları'nda yabancı basın, uydu takip sistemi ile izlenecek, System.String[]

Tokyo Olimpiyatları için ülkeye gidecek yabancı basın mensupları, uydu takip sistemi ile izlenecek.

Tokyo Olimpiyatları için ülkeye gidecek yabancı basın mensupları, uydu takip sistemi ile izlenecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçirilecek uygulama ile basın mensuplarının hareket alanının belirlenen bölgelerle kısıtlanması amaçlanıyor.

Korona salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na sayılı günler kala, Tokyo Olimpiyat Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto'dan yeni tedbir açıklaması geldi. Sporcularla birlikte Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yetkilileri ve yabancı medya kuruluşlarından gazeteciler de dahil 78 bin kişinin oyunlar için Japonya'yı ziyaret etmesinin beklendiğini hatırlatan Hashimoto, yabancı gazetecilerin yalnızca belirlenen otelleri kullanmasına izin verileceğini ve özel konaklama tesislerinde veya arkadaşlarının evlerinde kalmalarının yasaklanacağını söyledi. Uygulamayla salgınının yayılmasını engellemeyi amaçladıklarını kaydeden Hashimoto, yurt dışından gelen gazetecilerin hareket alanının GPS takip sistemleri ve diğer yollarla 2 hafta süreyle izleneceğini söyledi. Hashimoto, yabancı gazetecilerin konaklaması için belirlenen tesis sayısının 350'den 150'ye düşürüleceğini de sözlerine ekledi.

GÜVENLİ OLİMPİYAT SÖZÜ

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) organizasyonun yoğun salgın tedbirleri kapsamında güvenle gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelerken, Japonya'daki sağlık meslek örgütleri başta olmak üzere bazı kamuoyu kesimleri potansiyel risk nedeniyle dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin 10 eyaletinde uygulanan OHAL kararına rağmen olimpiyatların yapılacağının açıklanması da tepkilere neden olmuştu.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 766 bin 380'e yükselmiş, ölü sayısı da 13 bin 772'ye ulaşmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya Olimpiyatları'nda yabancı basın, uydu takip sistemi ile izlenecek

Koronavirüs, Olimpiyat, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya Olimpiyatları'nda yabancı basın, uydu takip sistemi ile izlenecek - Son Dakika


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