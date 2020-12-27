Japonya, oturumu olmayan yolcuya ocak sonuna kadar kapılarını kapatıyor - Son Dakika

Japonya, oturumu olmayan yolcuya ocak sonuna kadar kapılarını kapatıyor

27.12.2020 07:37
Japonya, oturumu olmayan yolcuya ocak sonuna kadar kapılarını kapatıyor, System.String[]

Japonya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı olduğu iddia edilen mutasyonuna karşı, ülkede oturumu bulunmayan tüm ülke ve bölgelerden gelecek yolculara, ocak sonuna kadar kapılarını kapatacak.

Japonya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı olduğu iddia edilen mutasyonuna karşı, ülkede oturumu bulunmayan tüm ülke ve bölgelerden gelecek yolculara, ocak sonuna kadar kapılarını kapatacak.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Japonya'da ikameti bulunmayanlar, bu gece yarısından başlamak kaydıyla gelecek ay sonuna kadar ülkeye kabul edilmeyecek.

Yeni varyantın tespit edildiği ülke ve bölgelerden kısıtlama zarfında gelecek, oturumu bulunan yolculardan, çıkışlarından 72 saat önce alınmış negatif test sonucu istenecek. 30 Ocak sonrası gelen yolcular ise varış noktalarında virüs testine girmek zorunda kalacak.

Pazartesiden itibaren yeni vize verilmesi durdurulacak. Hali hazırda vize almış olanların ülkeye girişine izin verilirken, vize başvurusu öncesi son 14 günde İngiltere ve Güney Afrika'ya gitmiş olanlar kabul edilmeyecek.

Geçici seyahat kısıtlamasından, iş insanı ve öğrenci kabulüne yönelik özel program kapsamında daha önce anlaşılan Tayland, Vietnam, Güney Kore ve Tayvan dahil 10 ülke etkilenmeyecek.

"OHAL gerekebilir"

Kyodo ajansına konuşan Tokyo Tıp Üniversitesinden Prof. Hamada Atsuo, yeni mutasyonun ülkeye bir ölçüde girdiğini ve sınır kapısı kontrollerinin daha da sıkılaştırılması gerektiğini söyledi. Hamada, "Bu daha bulaşıcı varyant bir kez yayılırsa Tokyo'da bir günlük yeni vaka 2 bini gölgede bırakabilir ve yeni olağanüstü hal (OHAL) gerekebilir." dedi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yılbaşı öncesi artışa geçen Kovid-19 vakalarına rağmen, hükümete yakın uzman heyetin OHAL uygulamasına gerek olmadığını yönünde tavsiye karar verdiğini açıklamıştı. Suga, "Vaka sayıları 3 binlerin üzerinde ve insanların endişesi artıyor. Aile üyelerinin bir araya gelmesi için birçok fırsat var ancak sakin bir yıl sonu ve yeni yıl tatili geçirmenizi istiyorum. Lütfen mümkün olduğunca bir araya gelmekten kaçının ki salgının yayılımını durdurabilelim." demişti.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un yeni varyantına yakalanan ve yakın geçmişte İngiltere'ye seyahat öyküsü bulunan 5 kişinin Tokyo ve Osaka'daki havalimanlarında tespit edildiği bildirilmişti. Hafta sonu Tokyo içinde yeni varyantın tespit edildiği iki kişi daha hastanede karantinaya alındı.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 219 bin 146'ya, ölü sayısı 3 bin 247'ye yükseldi. Vakalar Tokyo'da 55 bin 851'e, Osaka'da 28 bin 694'e, Kanagawa'da 19 bin 172'ye, Aiçi'de 15 bin 466'ya, Saitama'da 13 bin 26'ya, Hokkaido'da 12 bin 876'ya, Çiba'da 10 bin 98'e, Hyogo'da 9 bin 164'e çıktı.

İngiltere, Japonya, Tokyo, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, oturumu olmayan yolcuya ocak sonuna kadar kapılarını kapatıyor - Son Dakika


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