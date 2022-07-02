JAPONYA ÖZ SAVUNMA KUVVETLERİ GÜNÜ, ANKARA'DA KUTLANDI - Son Dakika
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JAPONYA ÖZ SAVUNMA KUVVETLERİ GÜNÜ, ANKARA'DA KUTLANDI

02.07.2022 00:19

JAPONYA Öz Savunma Kuvvetleri Günü, Japonya Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

JAPONYA Öz Savunma Kuvvetleri Günü, Japonya Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü, Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'nun ev sahipliğinde Ankara'da kutlandı. Büyükelçilik Konutu'nda düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve çok sayıda konuk katıldı. Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Türk halkı ile Japon halkının ortak özellikleri olduğunu aktararak, "Malumunuz olduğu üzere 1890 yılında Ertuğrul Fırkateyni'nin talihsiz bir şekilde batmasıyla yaşanan trajedi ve 1987 yılında İran- Irak Savaşı sırasında Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşların Türk Hava Yolları ile tahliye edilmesi gibi ortak geçmişimizde yaşadıklarımız bizleri birbirimize sıkı sıkı bağladı. Farklı kültürlere, farklı inançlara, farlı dillere sahip ancak birbirine bu kadar yakın, bu derece sevgi besleyen, ortak noktaları olan, gönül komşusu olan başka iki ülke yoktur" dedi.

'İLİŞKİLERİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINI KUTLIYOR OLMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ'

Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Türk- Japon ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:

"2013'te stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen ilişkilerimiz, bu tarihi ve derin dostluğun temelinde her alanda hızla gelişiyor. 2024 yılında diplomatik ilişkilerimizin tesisisin 100'üncü yılını kutluyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki yakın iş birliğinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Köklü ve çok boyutlu Türk- Japon ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması stratejik ortaklığımızın temellerini güçlendirmesi açısından çok önemlidir. Bu yönde atılacak adımlar, şüphesiz hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrara hizmet edecektir."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel JAPONYA ÖZ SAVUNMA KUVVETLERİ GÜNÜ, ANKARA'DA KUTLANDI - Son Dakika

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