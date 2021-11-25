Japonya Öz Savunma Kuvvetleri tatbikatı - Son Dakika

Çıkarma tatbikatından detaylar

Japonya ve ABD birlikleri

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), adaların savunmasını için Mart 2018'de kurduğu Amfibi Hızlı Dağıtım Tugayı (ARDB) ile güney Kagoshima bölgesinin Tanegashima Adası'nda çıkarma tatbikatı gerçekleştirdi. SDF'nin kara, deniz ve hava entegre operasyonel yeteneklerini geliştirmek ve Japon adalarının savunmasını sağlamak amacıyla düzenlediği tatbikata ABD Deniz Piyade birlikleri de katıldı.