Japonya, Paslanmaz Çelik Ürünlerine Çin'in Uygulamakta Olduğu Anti-Damping Vergilerini Dtö'ye Şikâyet Etti - Son Dakika

Japonya, Çin'in paslanmaz çelik ürünlerine 2019 yılı Temmuz ayından bu yana uygulamakta olduğu anti-damping vergilerini, vergilerdeki %29 oranına kadar varan tarifelerin uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini dile getirerek Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti. Japonya yönetimi, Çin makamlarının belirleme ve soruşturmalarındaki kusurlar nedeniyle anti-damping önleminin, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması ve Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VI. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 1994 tarihli Anlaşma ile tutarsız olduğunu düşünmekte.

Çin, 2019 yılı Temmuz ayında, Japonya, Kore, Endonezya ve Avrupa Birliği'nden dışalınan paslanmaz çelik ürünlerine, sözkonusu ürünlerin dampingli dışalımından yerli endüstrisinin zarar gördüğünü öne sürerek anti-damping vergileri uygulamaya başlamıştı. Japonya bir çok kez DTÖ toplantılarında ve ikili toplantılarda Çin'den anti damping önlemini kaldırmasını istemekteydi, ne var ki sorunu çözemedi.

Japonya'dan Çin'e yapılan paslanmaz çelik dışsatımının toplam değeri yılda yaklaşık 70 milyar Japon Yeni idi, bu rakam içerisinde anti-damping ölçüsüne tabi ürünlerin dışsatımı ise yaklaşık 9, 2 milyar Japon Yeni kadar bir tutar oluşturmakta.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü