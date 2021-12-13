Japonya, Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na kabine üyesi göndermeyebilir - Son Dakika

Japonya'nın, ABD ve İngiltere'nin Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulama kararıyla doğru orantılı hareket etmeyi planladığı bildirildi.

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre hükümet, Şubat 2022'deki Pekin Kış Olimpiyatları'na resmi kabine üyesi göndermemeyi düşünüyor.

Söz konusu planlamada Çin'deki insan hakları ihlalleri karşısında ABD ve İngiltere'nin diplomatik boykot kararının etkili olduğu kaydedildi.

G7 paydaşlarından ve 2024 Yaz Oyunları'na ev sahipliği yapacak Fransa, Pekin 2022'ye üst düzey yetkili göndereceğini açıklamıştı.

Japonya ise kabine üyesi yerine Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko ya da Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Yamaşita Yasuhiro'yu Çin'e göndermeyi planlıyor.

Başbakan Kişida Fumio'nun açıklayacağı kararda, ülkesinin müttefiki ABD ile en büyük ticari partneri ve komşusu Çin ile ilişkilerde "denge gözetebileceği" kaydediliyor.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

ABD, İngiltere ve Avustralya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.