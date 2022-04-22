Japonya, Pekin-Honiara'nın imzaladığı güvenlik anlaşmasından endişeli - Son Dakika
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Japonya, Pekin-Honiara'nın imzaladığı güvenlik anlaşmasından endişeli

22.04.2022 07:30
Japonya, Pekin-Honiara'nın imzaladığı güvenlik anlaşmasından endişeli

Japon hükümeti, Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanan ve Çin'e ait gemilerin Solomon Adaları'na konuşlanmasını kapsayan güvenlik anlaşmasından endişe duyuyor.

Japon hükümeti, Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanan ve Çin'e ait gemilerin Solomon Adaları'na konuşlanmasını kapsayan güvenlik anlaşmasından endişe duyuyor.

Japonya Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Kihara Seiji, söz konusu anlaşmanın "tüm Pasifik bölgesinin güvenliğini etkileyebileceğini" söyledi.

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hükümet, Çin'in faaliyetleri sonrası, Pasifik'teki diplomasisini artıracak.

Japon hükümeti, söz konusu endişelerini gidermek üzere Dışişleri Bakan Yardımcılarından Miyake Şingo'yu, Honiara'ya gönderme kararı aldı.

Miyake, Honiara'daki temaslarında Solomon Adaları Dışişleri Bakanı Jeremiah Manele ve Başbakanı Manasseh Sogavare tarafından kabul edilecek.

Ziyaret kapsamında Japonya, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu hedefiyle, Solomon Adaları yönetimiyle iş birliği planlıyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'nın, Tayvan ile diplomatik ilişkileri bulunan Pasifik'teki ada ülkesi Palau'yu ziyaret edeceği kaydedildi.

Honiara'nın Pekin'le imzaladığı güvenlik anlaşması, Çin güçlerinin adaya konuşlanabilmesi ve Çin'e ait gemilerin adaya demirleyebilmesine olanak sağlıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Solomon, Japonya, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, Pekin-Honiara'nın imzaladığı güvenlik anlaşmasından endişeli - Son Dakika


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