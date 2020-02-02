Japonya, petrol güvenliği için Umman Körfezine savaş gemisi gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya, petrol güvenliği için Umman Körfezine savaş gemisi gönderdi - Son Dakika Dünya

Japonya, petrol güvenliği için Umman Körfezine savaş gemisi gönderdi

6 saat önce

Japon savaş gemisi, Ortadoğu’da artan gerginliğin ardından ülkeye deniz yoluyla gelen petrolün güvenliğini sağlamak amacıyla Umman Körfezine gitmek üzere yola çıktı.

Japonya, petrol güvenliği için Umman Körfezine savaş gemisi gönderdi, System.String[]

Japon savaş gemisi, Ortadoğu'da artan gerginliğin ardından ülkeye deniz yoluyla gelen petrolün güvenliğini sağlamak amacıyla Umman Körfezine gitmek üzere yola çıktı.


Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Tokyo yakınlarındaki Yokosuka deniz üssünde muhrip geminin yola çıkışıyla ilgili düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Binlerce Japon gemisi ve tankeri, ülkemizin petrol ihtiyacının 10'da 9'unu bu deniz üzerinden taşıyor. Burası ülkenin can damarı." dedi.

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Orta Doğu, Japon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:23 
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