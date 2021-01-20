Japonya, Pfizer ile 144 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaştı - Son Dakika

Japonya, Pfizer ile 144 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaştı

20.01.2021 16:17
Japonya, Pfizer ile 144 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaştı, System.String[]

Japonya hükümeti, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşısının 144 milyon dozluk tedariki konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Japonya hükümeti, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşısının 144 milyon dozluk tedariki konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. İlk teslimatta 72 milyon kişiye yetecek miktarda aşının kullanım onayının 15 Şubat'ta verilebileceği belirtiliyor.

Japonya hükümeti, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ABD'li ilaç devi Pfizer ile yeni bir anlaşma imzaladı. Ülke geneline sağlık çalışanları başta olmak üzere Şubat ayı sonunda başlamayı hedefleyen Japonya hükümeti, ilk teslimatta 72 milyon, toplamda ise 144 milyon kişiye yetecek miktarda Pfizer-BioNTech Coivd-19 aşısının tedariki konusunda anlaşma sağlandığını ifade etti.

Geçen yıl 120 milyon vatandaşına yetecek miktarda Pfizer-BioNTech aşısı için anlaşan ve ilk teslimatta 60 milyon doz temin etmeyi hedefleyen hükümet, son anlaşmanın ardından ilk teslimatta ek 12 milyon olmak üzere toplamda 24 milyon doz aşının daha tedarikini kesinleştirmiş oldu.

GÖZLER ŞUBAT AYINDA

Japonya Sağlık Bakanlığı'nın onay sürecindeki tek aşı olan Pfizer-BioNTech aşısına dair açıklama Japonya kamuoyunda heyecanla karşılanırken, Japon basını kullanım onayının 15 Şubat'ta verilebileceğini ifade ediyor. Bugün yaptığı açıklamada Şubat ayı sonundaki aşılama hedefine atıfta bulunan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, "Mümkün olan en kısa sürede başlamak için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

Öte yandan Japonya Sağlık Bakanlığı, daha önce AstraZeneca tarafından geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısının tedariki için İngiliz ilaç devi ile masaya oturmuştu. Taraflar, 120 milyon doz aşının tedariki konusunda anlaşmaya varmıştı.

Japonya'da son 24 saatte 5 bin 531 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 347 bin 21'e, son 24 saatte 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı ise 4 bin 792'ye yükseldi.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya hükümeti, Koronavirüs, Japonya, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya, Pfizer ile 144 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaştı - Son Dakika


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