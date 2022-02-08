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Japonya Prensesi Yoko Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Japonya Prensesi Yoko Kovid-19'a yakalandı

08.02.2022 14:38
Japonya Prensesi Yoko Kovid-19'a yakalandı

Japonya Prensesi Yoko'nun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Japonya Prensesi Yoko'nun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaicho), Prenses Yoko'nun virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ciddi semptom göstermeyen 38 yaşındaki Prenses'in, İmparatorluk Sarayı bünyesindeki Kunaicho Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Bu, "Japonya İmparatorluk ailesindeki ilk Kovid-19 vakası" olarak kayda geçti.

Prenses Yoko, önceki İmparator Akihito'nun kuzeni olan ve 2012'de hayatını kaybeden Prens Tomohito'nun kızı.

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Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Prensesi Yoko Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya Prensesi Yoko Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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