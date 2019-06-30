Son Dakika Haberleri: Japonya protestolara rağmen balina avcılığına devam edecek
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Japonya protestolara rağmen balina avcılığına devam edecek

1 saat önce

Japonya, Uluslararası Balina Kurulundan (IWC) ayrıldıktan sonra protestolara rağmen bu hafta ticari balina avcılığına devam etmeye hazırlanıyor.

Japonya protestolara rağmen balina avcılığına devam edecek, System.String[]
Japonya, Uluslararası Balina Kurulundan (IWC) ayrıldıktan sonra protestolara rağmen bu hafta ticari balina avcılığına devam etmeye hazırlanıyor. Japonya, Uluslararası Balina Kurulundan (IWC) ayrıldıktan sonra bu hafta ticari balina avcılığına devam etmeye hazırlanıyor. Japon yetkililer, geçtiğimiz Aralık ayında ayrılma kararı aldığında, artık IWC kurallarına göre ticari olarak balina avlamanın mümkün olmadığını açıkladı. Japonya, avlanmayı yalnızca karasularında ve münhasır ekonomik bölgelerde yürüteceğini kaydetti. İngiltere merkezli hayvan koruma grupları, Londra'da bir protesto düzenlendi. Pankartlar taşıyan protestocular, balinaların korunması gerektiğini haykırarak Japon Büyükelçiliğine doğru yürüdü. IWC, azalan balina nüfusu nedeniyle 1980'lerde ticari bir moratoryum uyguladı. Japonya da yakın zaman önce araştırma amaçlı avcılık yaptığını ve balina nüfuslarının yeterince arttığını açıklayarak, balina avına devam edeceklerini açıkladı. Ancak, araştırma amaçlı avcılığın bir kılıf olduğunu iddia eden eleştirmenler, balina etlerinin çoktan restoranlara satıldığını söylüyor. Balina eti pazarlayanlar, protein bakımından yüksek ve kalorisi düşük sağlıklı bir besin olduğunu iddia ediyor.
(İHA)
30.06.2019 18: 16: 36 TSI NNNN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
Aralık, Japon, Japonya, Güncel
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