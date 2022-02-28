Japonya, Rus bankaların SWIFT sisteminden çıkarılmasında ABD ve Avrupa ile beraber - Son Dakika
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Japonya, Rus bankaların SWIFT sisteminden çıkarılmasında ABD ve Avrupa ile beraber

28.02.2022 09:28
Japonya, Rus bankaların SWIFT sisteminden çıkarılmasında ABD ve Avrupa ile beraber

Japonya, ABD ve Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Rusya'ya karşı, bazı Rus bankaların uluslararası para transferi SWIFT sisteminden çıkarılması yaptırımına katılacak.

Japonya, ABD ve Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Rusya'ya karşı, bazı Rus bankaların uluslararası para transferi SWIFT sisteminden çıkarılması yaptırımına katılacak.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, katıldığı televizyon programında "müsamaha gösterilemez" şeklinde nitelediği Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini "statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi" olarak gördüklerini söyledi.

Müdahalenin "uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini" belirten ve bunu şiddetle kınadığını yineleyen Kişida, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bazı hükümet yetkililerin mali mal varlıklarının dondurma kararı aldıklarını bildirdi.

Uluslararası toplumun "birleşimş ve kararlı yaptırımlarının önemine" değinen Kişida ülkesinin, ABD ve Avrupa ülkelerinin, bazı Rus bankaların SWIFT sisteminden çıkarılması yaptırımına katılacağını belirtti.

"Pervasız şiddet hamlesinin devasa maliyeti olduğunu göstereceklerini" kaydeden Kişida, Ukrayna halkına 100 milyon dolarlık acil yardım ve Japon yeni cinsinden 100 milyon dolarlık kredi desteği sağlanacağını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, Rus bankaların SWIFT sisteminden çıkarılmasında ABD ve Avrupa ile beraber - Son Dakika


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