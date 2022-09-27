Japonya, Rus FSB'nin Japon diplomat Motoki'yi gözaltına almasını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya, Rus FSB'nin Japon diplomat Motoki'yi gözaltına almasını protesto etti

27.09.2022 07:40
Japonya, Rus FSB'nin Japon diplomat Motoki'yi gözaltına almasını protesto etti

Japonya, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), ülkenin Vladivostok Konsolosluğu diplomatlarından Motoki Tatsunori'yi "casusluk iddiasıyla" gözaltına almasını protesto etti.

Japonya, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), ülkenin Vladivostok Konsolosluğu diplomatlarından Motoki Tatsunori'yi "casusluk iddiasıyla" gözaltına almasını protesto etti.

Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin, FSB'nin Japon diplomatın gözaltına alınması ve "istenmeyen kişi" ilan edilmesi sonrasında, Japonya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Motoki'nin "gözünün bağlandığını, fiziksel olarak kısıtlandığını" belirterek, Japon diplomata "zor kullanıldığını" söyledi.

"Casusluk iddialarına" karşın Japon diplomatın "hiçbir yasa dışı faaliyete" karışmadığını savunan Hayaşi, Rusya'nın tutumunu "Viyana Konvansiyonunun açık ve ciddi ihlali" olarak niteledi.

Dışişleri Bakanlığı, olayın şiddetle protesto edildiğinin Rus Büyükelçi Galuzin'e aktarıldığını açıkladı. Öte yandan, Rusya'dan resmi özür beklendiği ve tekrarlanmasına karşı önlem alınmasının talep edildiği belirtildi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da Motoki'nin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade ederek, Japon diplomatın hafta içinde Rusya'dan ayrılabileceğini bildirdi.

FSB'nin açıklamasında, "(Japon diplomat) Motoki Tatsunori, Rusya'nın bir Asya Pasifik ülkesi ile iş birliği ve Batı'nın yaptırım politikasının Primorskiy bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisi hakkında dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında temin ederken gözaltına alındı" ifadelerine yer verilmişti.

Rus tarafının, Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine olayla ilgili protesto notası ilettiği bildirilen açıklamada, Motoki'nin "diplomatik statüsü dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedilmişti.

YORUMLAR
500
Rusya, kısmi seferberlik kararı sonrası ülkeden kaçmaya çalışanları durdurmak için Gürcistan sınırına asker yığdı Rusya, kısmi seferberlik kararı sonrası ülkeden kaçmaya çalışanları durdurmak için Gürcistan sınırına asker yığdı Japon Başkonsolos suçüstü yakalandı! Rusya nota vererek sınır dışı etti Japon Başkonsolos suçüstü yakalandı! Rusya nota vererek sınır dışı etti ANTALYA VALİSİ YAZICI YABANCILARA GEÇİCİ İKAMET İZNİ SAYISI ARTTI ANTALYA VALİSİ YAZICI YABANCILARA GEÇİCİ İKAMET İZNİ SAYISI ARTTI
Kaynak: AA

Vladivostok, Japonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, Rus FSB'nin Japon diplomat Motoki'yi gözaltına almasını protesto etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:38 Sakarya'da öldüresiye dövdüğü adamı kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı!
14:14 Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
13:57 Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise, Kıbrıs konserinde gözyaşlarını tutamadı
13:51 ABD Başkanı Biden, petrol şirketlerine seslendi: Fiyatları indirin
13:43 İranlı futbolcu Sardar Azmoun her şeyi riske atarak ülkesindeki kadınları savundu: Allah beni kafir eylesin
13:32 Rusya, kısmi seferberlik kararı sonrası ülkeden kaçmaya çalışanları durdurmak için Gürcistan sınırına asker yığdı
13:26 Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun "Biseksüel misin?" sorusuna cevap
13:25 Selahattin Demirtaş'tan, Mersin'deki terör saldırısı hakkında paylaşım: Kınıyorum
12:43 Erdoğan'dan Mersin'deki terör saldırısı sonrası sert sözler: HDP'nin ve CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği grupların her terör saldırısında izi vardır
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: Amerika'dan Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarır mı sanıyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 14:47:07. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya, Rus FSB'nin Japon diplomat Motoki'yi gözaltına almasını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement