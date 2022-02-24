Japonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini sert şekilde kınadı - Son Dakika
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Japonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini sert şekilde kınadı

24.02.2022 12:15
Japonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini sert şekilde kınadı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini sert şekilde kınayarak, bunun "uluslararası düzenin temelini sarstığını" söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini sert şekilde kınayarak, bunun "uluslararası düzenin temelini sarstığını" söyledi.

Başbakan Kişida düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'nın saldırısı uluslararası düzenin temelini sarsıyor. Rusya'yı sert şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"Statükonun güç kullanılarak tek taraflı şekilde değiştirilmesine müsamaha gösterilemez." diyen Kişida, söz konusu krize karşı ABD ile iş birliği halinde hareket edeceklerini belirtti.

Kişida, meclis bütçe komisyonundaki konuşmasında da Ukrayna'daki durumu "sadece Avrupa'nın değil, Asya dahil uluslararası toplumun krizi" şeklinde niteleyerek, dün açıkladığı ekonomik yaptırımlara değindi.

Başbakan, Rusya'nın diplomatik teamüllere geri dönmemesi halinde, G-7 ülkeleri iş birliği ve Japonya'nın ulusal menfaatlerini göz önünde tutarak yaptırımları genişletebileceklerini kaydetti.

Bu arada Kişida, bölgedeki Japon vatandaşlarının tahliyesini görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Komisyonu'nu topladı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da Japon vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliye edilmesi için yakın ülkelerden charter uçuşlar dahil çeşitli opsiyonları değerlendirdiklerini açıkladı.

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Başbakan, Japonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini sert şekilde kınadı - Son Dakika


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