Japonya Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlarının kapsamını genişletiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlarının kapsamını genişletiyor

08.03.2022 07:40
Japonya Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlarının kapsamını genişletiyor

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Ukrayna'ya yönelik işgal başlatması nedeniyle Rusya ve Belarus'a yönelik ek yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Ukrayna'ya yönelik işgal başlatması nedeniyle Rusya ve Belarus'a yönelik ek yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından batı dünyasına katılarak Moskova'ya bir dizi yaptırım uygulama kararı alan Japonya'dan, yeni ek yaptırım kararı geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno yaptığı açıklamada, Belarus ve Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulayacağını duyurdu. Hükümet yetkilileri ve ilgili kuruluşların varlıklarının dondurulacağını belirten Matsuno, Japonya'nın Rusya'ya petrol arıtma ekipmanı ihracatını, Belarus'a ise hem sivil hem de askeri kullanım amacı olan ürünler olarak bilinen çift kullanımlı malların satışını yasaklayacağını ifade etti.

YAPTIRIMLAR AĞIRLAŞIYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin ardından G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) ile birlikte hareket edeceğini açıklayan Japonya hükümeti, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yanı sıra Rusya ve işgalde katkısı bulunan Belarus'a bir dizi yaptırım uygulama kararı almıştı. Rus devlet tahvillerinin ticaretinin yasaklanacağını duyuran Japonya hükümeti, ayrıca daha sonra açıklanan ek yaptırımların yarı iletkenler ve diğer ürünler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını, Rus finans kurumlarının varlıklarının dondurulmasını ve belirli kişi ve kuruluşlar için vize ambargosunu içerdiğini duyurmuştu. Japonya Başbakanı Fumio Kishida geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Belarus'un, Rusya'nın Ukrayna işgaline katılımı göz önüne alındığında, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko da dahil olmak üzere kişilere ve kurumlara yaptırım uygulamaya ve ihracat kontrol önlemlerini hayata geçirmeye karar verdik" ifadelerini kullanarak, yaptırımların genişleyeceğinin sinyalini vermişti.

(Burak Ersoy/ İHA)

YORUMLAR
500
Japonya'dan Ukrayna ile ilgili güvenlik kararı Japonya'dan Ukrayna ile ilgili güvenlik kararı Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu sona erdi Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu sona erdi

Ukrayna, Japonya, Belarus, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlarının kapsamını genişletiyor - Son Dakika


Son Dakika
08:35 Savaşın 13. gününde Rus ordusundan üst düzey kayıp iddiası: Madalyalı general Vitali Gerasimov öldürüldü!
08:26 İstanbul ve Ankara valilerinden kar yağışı uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olalım!
08:12 Rusya'dan "gaz akışını kesebiliriz" mesajı: Avrupalılar bizi buna zorluyor, ambargolara karşılık verebiliriz!
08:07 Bugün hava nasıl olacak: Sıcaklıklar düşüyor, Türkiye aybar kar fırtınasına hazırlanıyor!
08:00 Kalbimden bir parça koptu' demişti! Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan ebediyete uğurladı
07:58 Zelenski'den bir meydan okuma daha: Kiev'de kalıyorum, saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum!
01:52 Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus mevzilerini imha etti! Saniye saniye kamerada
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 08:43:36. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlarının kapsamını genişletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement